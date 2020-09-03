Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

В публикациях на эту тему также сообщалось, что Федеральная налоговая служба поддержала инициативу главного финансового ведомства страны, отметив, что, согласно Налоговому кодексу, граждане обязаны самостоятельно уплатить НДФЛ с доходов от продажи имущества.

Уже подсчитано, что казна может получить дополнительных налогов в объеме 80 млрд. руб. ежегодно. Ибо только через интернет-сайты за 2019 год россияне провели сделки на 568 млрд рублей. В 60% случаев продается вещь, бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или не подошедшие им вещи.

В каком случае такой налог не нужно платить? Если вещь продается за меньшую сумму, чем покупалась - поскольку, в сущности, продавец не получает дохода с этой сделки. Если вещь находится в личном пользовании и стоила меньше 250000 рублей. В этом случае также можно не заключать договор и не платить налог. Если вещь была в пользовании более трех лет. С учетом этих обстоятельств введение "налога на блошиные рынки" теряет всякий смысл.