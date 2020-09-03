Минск: Почему финским хоккеистам "Йокериту" присудили поражение

Как часто даже в поединок профессиональных мастеров свою дисгармонию готовы внести политические флюиды, констатируют белорусские спортивные обозреватели. Вот, например, финскому "Йокериту", который не прибыл в Минск на игру чемпионата КХЛ против местного "Динамо", засчитано техническое поражение. Об этом 3 сентября информирует БЕЛТА со ссылкой на сайт Континентальной хоккейной лиги.

Поединок между белорусской и финской командами должен был начаться сегодня вечером на льду столичной "Минск-Арены". Но "хоккейный клуб не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента "Йокериту" засчитано техническое поражение", - говорится в сообщении КХЛ.

Следует добавить, что КХЛ, подтвердив, что стартовая игра сезона в белорусской столице отменена, пообещала прокомментировать причины произошедшего. Однако пока от руководства лиги сообщений не было. Да и официальной информации от руководства финской команды по этому поводу, уточняет агентство, также пока не поступало.

Остается добавить, что по источникам финской прессы, решение об отмене встречи в Минске принимали сами игроки команды, которые "опасались за свою безопасность" после многочисленных угроз, которые, якобы, получали из Беларуси.

Кстати, следующий матч нового сезона намечен в Минске на ближайшую субботу. "Динамо" готовится принимать казахстанский "Барыс", который после матча с рижским "Динамо" отправляется на самолете в Минск и будет готовиться к очередному матчу. "На пятницу запланирована тренировка команды", - подтвердил пресс-секретарь "Барыса" Евгений Акманов.