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03.09.2020 16:32
Рубрика: Легковые авто

Мухи испортили несколько тысяч внедорожников Chevrolet

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Поставки новых внедорожников Chevrolet Tahoe и GMC Yukon дилерам уже задерживались на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19, а теперь у производителя возникла новая проблема, причем весьма неожиданная - мухи!

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Все началось с жалобы одного из дилеров Chevrolet, к которому пришла партия машин с останками насекомых на капоте, хромированных деталях и лобовом стекле. Причем, прилипли они настолько крепко, что капот одного из Chevrolet Tahoe пришлось перекрашивать.

Вскоре выяснилось, что останки принадлежат небольшой мушке под названием поденка, а проблема имеет массовый характер: изгаженными оказались 2600 машин на площадке сборочного завода в городе Арлингтон!

Производственные цеха располагаются неподалеку от озера, лето выдалось особенно жарким, так что в нашествии поденок нет ничего удивительного.

Правда, не совсем понятно, что именно прилипло к внедорожникам. Представители General Motors подробностей не сообщают, но энтомологи считают, что это могла быть хитиновая оболочка, которую бабочки сбрасывают, становясь взрослыми.

Теперь сотрудникам GM предстоит большая работа по очистке машин: обработка средством для удаления насекомых, бесконтактная мойка, полировка и проверка состояния краски. Чистку планируется завершить к середине сентября.

#Chevrolet