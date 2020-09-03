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03.09.2020 17:52
Рубрика: В мире

Нидерландский министр нарушил социальную дистанцию на своей свадьбе

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: Sem VAN DER WAL / ANP / AFP Фото: Sem VAN DER WAL / ANP / AFP
Фото: Sem VAN DER WAL / ANP / AFP

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Граппергаус оказался в центре скандала из-за того, что нарушил правило социального дистанцирования… на собственной свадьбе.

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В конце августа СМИ в Нидерландах опубликовали фотографию Ферда Граппергауса и его невесты с гостями на ступенях здания городского совета. Расстояние между людьми на снимке было значительно меньше положенных 1,5 метров. Министр юстиции и безопасности оправдывался, что правило было нарушено только один раз - для того, чтобы все гости попали в кадр. Он рассказал, что, из-за эпидемии коронавируса, им с женой и так пришлось отказаться от большого приема, ограничившись маленькой вечеринкой для родных и близких друзей. Граппергаус добавил, что перед и во время свадьбы он напоминал гостям о необходимости соблюдать дистанцию и придерживаться правил, введенных правительством страны для предотвращения распространения COVID-19. Однако очень скоро выяснилось, что папарацци удалось сделать несколько кадров, на которых министр приобнимает гостей, в том числе очень пожилых, и свободно общается с ними на довольно близком расстоянии. Разгорелся скандал, в результате которого Граппергаусу пришлось извиниться перед общественностью, тем более, что, как он признал, "министр всегда должен подавать правильный пример". "Я понимаю, что люди критически относятся к этим снимкам. Прежде всего, потому что, будучи министром юстиции и безопасности, я постоянно подчеркиваю, как важно соблюдать все меры", - цитирует его Politico.

Напомним, что неделю назад подал в отставку еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган, которого уличили в посещении вечеринки в гольф-клубе, на которой собралось значительно больше гостей, чем позволяют правила противоэпидемической безопасности. Но Ферд Граппергаус сказал, что в отставку не собирается.

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