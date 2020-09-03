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03.09.2020 16:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan объявил о прорыве в производстве композитных деталей

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Японский Nissan разработал новый производственный процесс, который сократит время изготовления автокомпонентов из карбона.

Фото: www.carscoops.com
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Существующая технология RTM (Resin Transfer Moulding), благодаря которой изготавливается пластик с армированным углеродным волокном, представляет собой метод инжекции ненасыщенной полиэфирной смолы в закрытую форму. С помощью специального оборудования смолу вводят в матрицу под необходимым давлением. В процесс входит прессование углеволокна для придания нужной детали формы, а затем помещение её в матрицу с небольшим зазором между верхней частью штампа и углеволокном. После чего в матрицу инжектируют смолу и оставляют до затвердевания.

В принципиально новом подходе инженеры Nissan разработали способы точного моделирования проникновения смолы в углеволокно, визуализируя поведение потока смолы с помощью встроенного датчика температуры и прозрачного штампа. Такой метод позволяет качественно и более быстро изготавливать композитные детали. Длительность цикла литья под давлением сокращается примерно на 80%.

CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics) используется в самолётах, ракетах и спорткарах. Nissan планирует массово производить карбон и применять его в серийных легковых автомобилях. Такой материал делает машины более безопасными и экономичными за счёт повышенной прочности и лёгкости, но при этом углеволокно стоит существенно дороже стали.

#Nissan