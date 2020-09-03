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03.09.2020 21:16
Рубрика: Страхование

Оформлять мелкие ДТП можно будет онлайн через портал госуслуг по всей России

Текст: Татьяна Карабут
С 1 ноября вступают в силу изменения в правила ОСАГО, которые допускают оформление европротокола в электронном виде вместо бумажного, даже если у водителей имеются разногласия по поводу обстоятельств аварии. При этом такая опция будет доступна и для транспортных средств организаций.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Фотофиксация и электронное извещение появятся и в приложениях страховых компаний, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева. Он уточнил, что сейчас готовится разработка SDK-модуля, который страховые компании смогут встраивать в свои мобильные приложения.

"Данные, которые будут делаться по фотофиксации и электронному извещению, будут автоматически попадать в базу данных РСА. Второй страховщик (второй пострадавший в ДТП) сможет доверять и спокойно урегулировать убыток по европротоколу, даже если это было мобильное приложение другой компании", - пояснил Уфимцев.

Для того, чтобы оформить электронное извещение о ДТП, хотя бы у одного водителя должно быть установлено мобильное приложение "Помощник ОСАГО". Данные участников в приложение поступят автоматически из системы госуслуг и от Российского союза автостраховщиков (РСА). Водителям нужно сфотографировать повреждения автомобилей, заполнить поля в электронном извещении и приложить схему ДТП. Ее нужно нарисовать от руки на бумаге и сфотографировать при помощи приложения. Оно сгенерирует на экране QR-код. Второй водитель, считав код с помощью камеры телефона, перейдет на портал госуслуг. Извещение можно принять или отклонить. Внести исправления можно один раз. После этого на мобильный телефон поступит уведомление. Затем можно разъезжаться.

С ноября прошлого года приложение работало в тестовом режиме только для водителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана. С 1 ноября этого года оформлять онлайн через госуслуги ервропротокол можно будет и водителям всех других регионов.

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#авто #ОСАГО