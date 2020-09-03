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03.09.2020 20:09
Рубрика: Спорт

Месси в раздумьях

Аргентинец не может решить - остаться в "Барселоне" или уйти
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
В трансферной саге с возможным уходом Лионеля Месси из "Барселоны" не видно конца. Еще на прошлой неделе аргентинец был категоричен: он пропустил обязательный медосмотр перед сезоном и отказался тренироваться. Но не исключен вариант, что Месси останется.
Месси хочет уйти из "Барселоны", но не исключено, что он задержится в клубе еще на один сезон. Фото: Reuters Месси хочет уйти из "Барселоны", но не исключено, что он задержится в клубе еще на один сезон. Фото: Reuters
Месси хочет уйти из "Барселоны", но не исключено, что он задержится в клубе еще на один сезон. Фото: Reuters

Решающие переговоры между представителями футболиста, а если точнее - его отца и агента Хорхе Месси и президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, должны были состояться во вторник вечером. Перипетии их встречи напоминали голливудский триллер.

Едва прилетев в Барселону, отец Месси чуть ли не сразу оказался среди толпы журналистов и сходу сказал то, чего и все ждали: аргентинец вряд ли продолжит карьеру в стане "сине-гранатовых".

- Лео будет сложно остаться. Я ни с кем не общался по поводу перехода в другой клуб. Также ничего не могу сказать о "Манчестер Сити", - таким получился разговор Хорхе Месси с прессой.

Окончательную ясность должны были внести переговоры с Бартомеу. Они были достаточно сложными и длились полтора часа. Главный итог - стороны так и не пришли к согласию. Глава "Барселоны" твердо стоит на своем и требует выплаты в размере 700 миллионов евро от клуба, который намерен подписать контракт с Лионелем. В свою очередь отец Месси уверен, что его сын может покинуть "сине-гранатовых" бесплатно или за сумму около 100 миллионов евро.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
Месси не уверен, что покинет "Барселону" в этом сезоне

Выйдя к журналистам после встречи, Хорхе был короток, но убедителен: "Мой сын не остается".

Впрочем, уже накануне стало известно, что Месси все еще может передумать. Игрок понимает: "Барселона" не собирается отпускать его бесплатно или за 100 миллионов, которые, если верить британской прессе, готов заплатить "Манчестер Сити". И в такой ситуации, по информации уже аргентинских СМИ, Лионель склоняется к тому, чтобы остаться на следующий сезон, а уже после него бесплатно уйти в другую команду.

Что интересно - руководство "Барселоны" все еще верит, что Месси может и вовсе подписать новое соглашение. Каталонцы предлагают шестикратному обладателю "Золотого мяча" контракт до 2022 года, а по некоторым данным и до 2023-го, на условиях, которые клуб согласовал с футболистом еще несколько месяцев назад. При этом в договоре останется важнейший пункт, позволяющий Месси уйти в конце каждого сезона.

Что касается реакции игроков "Барселоны", то пока ситуацию вокруг Месси и его возможным уходом прокомментировали только двое: голландец Френки де Йонг и новичок "сине-гранатовых" Миралем Пьянич.

- Перешел в "Барселону", чтобы играть с Лионелем Месси. Поэтому я отклонил более выгодное предложение от "ПСЖ", - отметил Пьянич.

Более подробно высказался де Йонг, которого, к слову, главный тренер каталонцев Рональд Куман видит одним из лидеров новой "Барселоны".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
"Барселона" ежедневно штрафует Месси на 110 тысяч евро за прогулы

- Сейчас в клубе хаос. Надеюсь, Лео останется, но от меня лично в этом вопросе мало что зависит. Я не разговаривал с кем-то из "Барселоны" об этом. Если Месси действительно решит уйти, это станет огромным ударом для нас. Когда вернусь из расположения сборной, увижу, что происходит, - сказал де Йонг.

Тем временем стало известно, под каким номером в "Аталанте" будет играть полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Бывший игрок "Локомотива" выбрал тот же номер, который был у него в стане "железнодорожников", - 59.

Чуть ранее главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход Миранчука в его команду. "Миранчук - это замена Иличичу, хоть он и не дублирует его роль. Россиянин молод и талантлив. Но мы не должны ждать от него немедленного результата", - сказал Гасперини.

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