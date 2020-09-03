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Рубрика: Спорт

Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в "Барселоне"

Текст: Артур Нанян

Отец и агент нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе заявил, что его сын покинет "Барселону". Эти слова он произнес по итогам переговоров с президентом "сине-гранатовых" Жозепом Бартомеу.

Фото: Getty Images
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"Мой сын не останется", - приводит слова Хорхе Месси TyC Sports.

На встрече отца Месси и Бартомеу стороны так и не достигли какого-либо соглашения по вопросу о возможном уходе шестикратного обладателя "Золотого мяча" из стана "сине-гранатовых". Глава "Барселоны" пытался уговорить Хорхе Месси, чтобы его сын остался, а тот хотел договориться о трансфере Лионеля в другую команду.

Бартомеу не отошел от занимаемой ранее позиции и требует выплаты в размере 700 миллионов евро от потенциальных покупателей Месси. Сторона аргентинца же продолжает настаивать, что футболист может уйти бесплатно.

Сам Месси уже не считает себя игроком "Барселоны" и уже пропустил медицинский осмотр перед стартом нового сезона и несколько тренировочных занятий.

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