Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в "Барселоне"

Отец и агент нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе заявил, что его сын покинет "Барселону". Эти слова он произнес по итогам переговоров с президентом "сине-гранатовых" Жозепом Бартомеу.

"Мой сын не останется", - приводит слова Хорхе Месси TyC Sports.

На встрече отца Месси и Бартомеу стороны так и не достигли какого-либо соглашения по вопросу о возможном уходе шестикратного обладателя "Золотого мяча" из стана "сине-гранатовых". Глава "Барселоны" пытался уговорить Хорхе Месси, чтобы его сын остался, а тот хотел договориться о трансфере Лионеля в другую команду.

Бартомеу не отошел от занимаемой ранее позиции и требует выплаты в размере 700 миллионов евро от потенциальных покупателей Месси. Сторона аргентинца же продолжает настаивать, что футболист может уйти бесплатно.

Сам Месси уже не считает себя игроком "Барселоны" и уже пропустил медицинский осмотр перед стартом нового сезона и несколько тренировочных занятий.