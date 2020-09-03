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Рубрика: В мире

Популярность Байдена среди избирателей снова возросла

Демократ Джо Байден, мечтающий занять кресло главы Белого дома, снова вырвался вперед в рамках предвыборной гонки, продолжающейся в США. Политик опережает действующего президента Дональда Трампа на 8 процентов. Такие данные распространил телеканал CNN, ссылаясь на результаты опроса, проведенного в период с 28 августа по 1 сентября службой SSRS.

Фото: AFP/Matt McClain
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Байдена готовы поддержать 51% избирателей, Трампа - 43%. Опрос проводился не так давно - в период с 28 августа по 1 сентября. Свое мнение высказали чуть более тысячи человек, сообщает ТАСС. Напомним, выборы президента США состоятся через два месяца - 3 ноября.

В мире США Выборы президента США-2020

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