Популярность Байдена среди избирателей снова возросла

Демократ Джо Байден, мечтающий занять кресло главы Белого дома, снова вырвался вперед в рамках предвыборной гонки, продолжающейся в США. Политик опережает действующего президента Дональда Трампа на 8 процентов. Такие данные распространил телеканал CNN, ссылаясь на результаты опроса, проведенного в период с 28 августа по 1 сентября службой SSRS.

Байдена готовы поддержать 51% избирателей, Трампа - 43%. Опрос проводился не так давно - в период с 28 августа по 1 сентября. Свое мнение высказали чуть более тысячи человек, сообщает ТАСС. Напомним, выборы президента США состоятся через два месяца - 3 ноября.