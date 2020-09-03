Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая

Российский лидер назвал Вторую мировую войну крупнейшей трагедией в истории человечества. "Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков", - подчеркнул он.

Общий долг двух стран - сохранить правду о событиях тех лет, отметил Путин: необходимо решительно противостоять попыткам фальсификации истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников. Нельзя допустить забвения и очернения подвигов освободителей, а также пересмотра итогов Второй мировой войны.

Президент России готов вместе с Китаем прилагать активные усилия для недопущения войн и конфликтов в мире, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.