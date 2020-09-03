Собянин открыл движение по двум новым дорогам в новой Москве

Новая Москва получила сразу две новые магистрали. Их открытие улучшило транспортное сообщение многих населенных пунктов Троицкого и Новомосковского административных округов: города Московский, поселков Газопровод, Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Знаменки, Пушкино, Марьино, Валуево, Филимонки, а так же близлежащих садовых товариществ.

Первая автодорога - "Марьино-Саларьево" - практически стала дублером Калужского и Киевского шоссе. Четырехполоска протяженностью 13,6 километра строилась меньше трех лет. Она прошла от улицы Адмирала Корнилова до автодороги М-3 "Середнево-Марьино - Десна".

"Это важный объект. Я поздравляю всех жителей. Строителям, которые много сделали для Москвы, спасибо. С наступающим Днем города!", - сказал мэр Сергей Собянин, открывая движение по новой дороге. Получилась настоящая столичная магистраль - с 22 остановками для общественного транспорта, 11 светофорами и мостом через реку Ликову. Жители поселков, стоящих вдоль нее - Валуево, СНТ "Чайка", "Строитель", "Родник", "Кузьминки", "Филатов луг", "Благодать" и "Летова роща", на протяжении почти пяти километров защищены специальными экранами от шума транспортного потока. С дорогой М-3 "Сосенки - Ямонтово" у новой магистрали - кольцевое пересечение.

Вторая новая дорога - это дополнительный выезд из Коммунарки на МКАД. Он еще шире - шестиполосный, и стал еще одним дублером Калужского шоссе. При его сооружении построено 7,4 километра дорог, включая эстакаду - съезд с Калужского шоссе возле аграрного комплекса "Фуд-Сити" в сторону ул. Александры Монаховой и выезда на Проектируемый проезд N7033. Для съезда в Коммунарку с внутренней стороны Московской кольцевой автодороги построен тоннель, что делает дорогу в этой части более безопасной. И здесь все СНТ защищены от шума транспорта специальными экранами.

- Дорожное строительство в Москве является одним из важнейших направлений деятельности правительства столицы, - напомнил глава города. - Каждый год мы вводим около 100 километров городских дорог. - В этом году, несмотря на пандемию, будет построено 90 километров. То есть идем по плану.

Перпективами на ближайшие три года поделился заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев:

- С 2021 по 2023 год в столице планируется построить порядка 314 километров дорог, 100 различных транспортных сооружений и 51 пешеходный переход. Это один из необходимых элементов масштабной работы, которая идет в городе по улучшению транспортной ситуации.

Ключевым же проектом для Москвы, по его словам, остается сооружение хордовых магистралей. Северо-Западная хорда уже готова, осталось достроить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду. Замкнуть их в хордовое кольцо планируется к 2023 году. Хорды улучшат связанность 73 из 146 районов города с общим населением 7 миллионов человек, напомнил Андрей Бочкарев.

Всего же за последнее десятилетие - с 2011 года, в столице построено 909 километров дорог, а также реконструировано 14 вылетных магистралей и 16 транспортных развязок на МКАД.