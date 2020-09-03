"Спартак" пропустил семь шайб в Ярославле в стартовом матче сезона в КХЛ

Московский "Спартак" в стартовом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги на выезде был разгромлен ярославским "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 7:2.

Во второй день нового сезона КХЛ наибольший интерес вызвал матч в Ярославле, где местный "Локомотив" принимал "Спартак". Хозяева удачно провели первый период и забросили две шайбы - отличились Владимир Ткачев и Егор Аверин. Во второй 20-минутке команды обменялись голами - на шайбу Магнуса Пяярви ответил точным броском Мартин Бакош.

В третьем периоде "Спартак" рассыпался за две минуты. Голы Артура Каюмова, Павла Красковского и Егора Коршкова сделали преимущество хозяев более чем ощутимым. Чуть позже вернувшийся из Северной Америки Коршков оформил дубль. В самой концовке Анатолий Никонцев установил окончательный счет - 7:2.

В других матчах "Автомобилист" одержал гостевую победу над "Трактором" - 3:1. Две голевые передачи на счету Павла Дацюка. Домашнее поражение потерпело и рижское "Динамо", уступившее "Барысу" - 2:3. "Северсталь", уступая по ходу встречи 2:4 "Амуру", вырвала победу - 6:4. Нижегородское "Торпедо" дома проиграло "Салавату Юлаеву" - 2:3. "Авангард" переиграл "Сибирь" - 1:0.