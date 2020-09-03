"Перестраиваться разрешили только там, где это безопасно, - в коротких тоннелях с хорошим обзором. Каждый участок согласован с ГИБДД", - рассказали "РГ" в пресс-службе столичного дептранса.
Инициатором изменений выступил экспертный центр Probok.net. Его руководитель Александр Шумский поделился, что тоннели, в которых не нужна разделяющая потоки сплошная линия, определили в ходе тщательного анализа. Учли аварийность, освещенность, изгиб дорог... "В список попали короткие тоннели с широкими полосами и удобной траекторией без резких виражей Садового кольца, а также прямые на вылетных магистралях города. С точки зрения безопасности в них ничего не поменялось, а удобство водители уже оценили. Например, теперь можно легко обогнать тихоход в открытом тоннеле на Ленинградском шоссе, который и тоннелем сложно назвать, но сплошная в нем была", - отметил он.
В планах на следующий год - расширить список тоннелей, отобрав и добавив к ним 5-10 безопасных на ТТК. Речь, конечно, не идет о гигантах - Лефортовском, Северо-Западном и Алабяно-Балтийском тоннелях. Они глубокие и с изменяемой геометрией. "Когда по ним едешь, то не просто поворачиваешь направо и налево, они же еще идут вверх и вниз, а также имеют боковой наклон. При этом разрешенная скорость в них 60-80 км/ч, то есть любое перестроение в таких условиях может привести к ДТП", - заключил Шумский.
В тоннелях Садового кольца: Октябрьском, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (Чайковском);
В Дорогомиловском тоннеле;
Тоннеле под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира;
Тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе;
Тоннеле на улице Нижняя Масловка;
Под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде;
Под Курским направлением Московской железной дороги на Варшавском шоссе;
В Беговом тоннеле на Третьем транспортном кольце;
Под Волгоградским проспектом на Люблинской улице;
В Нахимовском тоннеле;
Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте;
Тоннеле под 3 Нижнелихоборским проездом;
На развязке Каширского шоссе с Варшавским шоссе
В Ленинградском тоннеле;
Тоннеле под улицей Трофимова на проспекте Андропова;
В Артамоновском тоннеле на Аминьевском шоссе.