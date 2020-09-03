В Москве возобновят работу конгрессов и выставок

После долгого перерыва в столице возобновляют работу конгрессы и выставки. С 4 сентября мероприятия могут проходить при соблюдении эпидемиологических требований, введенных Роспотребнадзором. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте мэра Москвы.

Посетителям и организатором выставок необходимо будет носить средства индивидуальной защиты - маску и перчатки.

"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве", - говорится в документе.