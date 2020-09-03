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3 сентября 2020 г.

Указ мэра Москвы от 3 сентября 2020 года № 89-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ):

1.1. В дефисе втором абзаца первого пункта 7.1 указа слова "в пунктах 7.2 и 7.3" заменить словами "в пунктах 7.2, 7.3 и 7.4".

1.2. Указ дополнить пунктом 7.4 в следующей редакции:

"7.4. С 4 сентября 2020 г. возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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