На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне

На острове Кунашир в поселке Южно-Курильск прошел торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, сообщает корреспондент "РГ".

"Именно здесь, 1 сентября 1945 года, была поставлена последняя точка той страшной войны. Отсюда начался отсчет мирного времени. Мы это помним, гордимся и память эту свято храним",- сказал глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

Ведущая митинга объявляет минуту молчания. Динамики над островом разносят равномерные, строгие звуки метронома. Люди замерли. Затем, всем присутствующим предлагается возложить венки и цветы к обелиску.

Немолодая женщина с алыми гвоздиками в руках вытирает слезы.

"У меня сын был пограничником, погиб здесь в 1994 году, поэтому я как никто другой понимаю, что такое Родину защищать,- говорит Антонина Варникова.

Вечером на главной площади островного райцентра состоится праздничный концерт, затем всех желающих курильчан накормят кашей, которую приготовят в полевой кухне по рецептам того времени. А в завершении дня на Кунашире жители увидят красочный фейерверк.

Справка "РГ"

1 сентября 1945 года несколько советских боевых кораблей прибыли на остров Кунашир. Первым пришел тральщик со стрелковой ротой на борту, затем два десантных судна и сторожевой корабль с 402 десантниками и двумя орудиями, два транспорта, два тральщика и сторожевой корабль с 2479 десантниками и 27 орудиями. Японский гарнизон, где находилось 1250 человек, капитулировал.

По данным историков, столь большие силы были выделены на Кунашир из-за того, что там планировалось создание военно-морской базы и с него войска должны были занять соседние острова.