На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне

Новости

Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне 06:40
Иллюзионист поднялся на связке воздушных шаров на высоту более 7,5 км 06:09
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путна с 75-летием окончания Второй мировой войны 05:44
Трамп выступил в защиту памятников в Вашингтоне 05:01
В Южной Корее один человек стал жертвой тайфуна "Майсак" 04:28
США будут выборочно участвовать в мероприятиях ВОЗ 04:10
Обнаружен один человек с пропавшего у берегов Японии судна 03:50
Трамп лишит госфинансирования ставшие "зонами беззакония" города 03:37
Тайфун "Майсак" оставил без света жителей Японии и Кореи 03:15
В странах Америки жертвами коронавируса стали более 2,5 тысячи медработников 03:03
Меланью Трамп уличили в использовании личной почты в рабочих целях 02:34
Популярность Байдена среди избирателей снова возросла 02:04
Генпрокурор США назвал "игрой с огнем" голосование по почте 01:56
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни 01:23
Принц Гарри и Меган Маркл станут делать фильмы для Netflix 00:24
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс 00:15
Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в "Барселоне" 00:09
Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем города 02.09.2020
Анкара объявила о втором пике первой волны коронавируса 02.09.2020
Отец Месси не договорился с "Барселоной" 02.09.2020
США ввели санкции в отношении руководства Международного уголовного суда 02.09.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 02.09.2020
Миранчук определился с игровым номером в "Аталанте" 02.09.2020
Антон Слепышев: Заменять Капризова не буду, но планка самая высокая 02.09.2020
ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин 02.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 05:47
Рубрика: Общество

На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне

Текст: Александр Ярошенко
Фото: Александр Ярошенко Фото: Александр Ярошенко
Фото: Александр Ярошенко

На острове Кунашир в поселке Южно-Курильск прошел торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, сообщает корреспондент "РГ".

В Хабаровске открыли памятник полководцу Жукову

"Именно здесь, 1 сентября 1945 года, была поставлена последняя точка той страшной войны. Отсюда начался отсчет мирного времени. Мы это помним, гордимся и память эту свято храним",- сказал глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

Ведущая митинга объявляет минуту молчания. Динамики над островом разносят равномерные, строгие звуки метронома. Люди замерли. Затем, всем присутствующим предлагается возложить венки и цветы к обелиску.

Немолодая женщина с алыми гвоздиками в руках вытирает слезы.

"У меня сын был пограничником, погиб здесь в 1994 году, поэтому я как никто другой понимаю, что такое Родину защищать,- говорит Антонина Варникова.

Вечером на главной площади островного райцентра состоится праздничный концерт, затем всех желающих курильчан накормят кашей, которую приготовят в полевой кухне по рецептам того времени. А в завершении дня на Кунашире жители увидят красочный фейерверк.

Справка "РГ"

1 сентября 1945 года несколько советских боевых кораблей прибыли на остров Кунашир. Первым пришел тральщик со стрелковой ротой на борту, затем два десантных судна и сторожевой корабль с 402 десантниками и двумя орудиями, два транспорта, два тральщика и сторожевой корабль с 2479 десантниками и 27 орудиями. Японский гарнизон, где находилось 1250 человек, капитулировал.

По данным историков, столь большие силы были выделены на Кунашир из-за того, что там планировалось создание военно-морской базы и с него войска должны были занять соседние острова.

В регионах Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путна с 75-летием окончания Второй мировой войны
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете