Ожоги глаз в благовещенской гимназии получили 27 детей

В Благовещенске число учащихся гимназии, у которых медики диагностировали легкие ожоги роговицы глаз из-за проведенной с нарушениями дезинфекции школьного кабинета, составило 27 человек. Дети пострадали из-за того, что лампа для кварцевания была включена, когда они находились в кабинете.

Из 28 находившихся в классе учеников лишь от одного не поступила жалоба на боль в глазах. Его тоже обследовали медики, повреждений глаз не обнаружили. Остальные 27 обратились за помощью к врачам Амурской областной детской клинической больницы и поликлиник детской городской клинической больницы. Все были немедленно осмотрены офтальмологами, у всех диагностированы легкие ожоги роговицы, им назначено амбулаторное лечение.

"Состояние школьников удовлетворительное, дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась", - цитирует пресс-службу областного минздрава ТАСС.

Проверки в гимназии в связи с произошедшим проводят прокуратура города и следственные органы. Служебное расследование ведет также городское управление образования.