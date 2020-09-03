В Приамурье СК начал проверку после травм школьников от кварцевания

Доследственную проверку начали следователи Благовещенска после того, как несколько десятиклассников из Алексеевской гимназии получили травмы от лампы для кварцевания.

Как сообщалось ранее, педагог школы включила лампу для дезинфекции помещения и забыла выключить ее перед началом занятий. В результате прибор проработал целый день. У нескольких учеников начались проблемы со зрением. Медики диагностировали электроофтальмию. Сейчас школьники находятся на домашнем лечении.

"В рамках проверки будет дана оценка действию или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасного учебного процесса", - отметили в пресс-службе СУ СК по Амурской области.

После окончания проверки будут приняты необходимые меры.