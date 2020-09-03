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03.09.2020 11:51
Рубрика: Власть

У заболевшего COVID-19 мэра Биробиджана ухудшилось состояние

Текст: Артем Красиков

У главы Биробиджана Александра Головатого, заболевшего коронавирусом, ухудшилось состояние. Об этот градоначальник сообщил на своей странице в Instagram.

Глава ЕАО и мэр Биробиджана ушли на изоляцию из-за COVID-19 в оперштабе

"Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на "скорой" в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения", - написал Александр Головатый.

Напомним, что COVID-19 у мэра диагностировали в понедельник, после чего он вместе с семьей остался дома на самоизоляции. В мае он и глава ЕАО уже уходили на карантин, но тесты на инфекцию были отрицательные.

Всего в регионе выявлено 646 случаев коронавируса, 563 пациента выздоровели, девять скончались.

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