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03.09.2020 07:33
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков

Текст: Артем Красиков (Хабаровск)

В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
На Дальнем Востоке до сих пор не установлены все зоны подтопления

По прогнозу гидрологов, в первой декаде сентября вода в Амуре у Хабаровска может подняться до отметок 500-580 сантиметров, что близко к критической черте в 600 сантиметров.

"Режим распространяется не на весь регион, а только на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы", - отмечается в сообщении.

3 сентября уровень воды у краевой столицы составил 473 сантиметра, что уже намного превышает отметку неблагоприятных явлений. На островной части города уже подтоплено 662 дачных участка. Подобные ЧП зафиксированы в поселках Бычиха и Корсаково-2 Хабаровского района, в Кедрово и Видное Вяземского района, в селе Оренбургское Бикинского района.

Специалисты МЧС оказывают местным жителям помощь и предупреждают о возможной опасности. Контролировать обстановку помогают и московские спасатели, которые привезли беспилотники, позволяющие следить за разливом рек в радиусе до 40 километров.

Для ликвидации последствий ЧС в бюджете края уже зарезервировано более 800 миллионов рублей.

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