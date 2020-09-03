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03.09.2020 10:48
Рубрика: Происшествия

Тайфун "Майсак" стал причиной аварий на ЛЭП в Приморье

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Сильный ветер, который принес в Приморье тайфун "Майсак", стал причиной многочисленных аварий на линиях электропередачи. Как сообщила пресс-служба правительства края, без света полностью остался Хасанский район, отключения фиксируют во Владивостоке и Находке.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Из-за тайфуна "Майсак" закрыли мосты во Владивостоке

По данным регионального министерства ЖКХ и агентства газоснабжения и энергетики, аварии устраняют 113 бригад энергетиков, привлечено 172 единицы техники. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий тайфуна.

Только во Владивостоке насчитали до сотни поваленных деревьев. Оперативные службы работают над восстановлением проезда на участках, где упавшие деревья мешают движению машин и общественного транспорта. Из-за возникших препятствий в городе возникли пробки в восемь баллов.

Закрыты для движения Золотой и Русский мосты. Отменены электрички.

В бухте Улисс ураганный ветер оторвал от причала плавучий док и прибил его к причалу с подводными лодками.

Под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, временами достигая ураганной. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки тайфун уйдет на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти.

В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна
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