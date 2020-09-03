Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ

Ураганный ветер, который принес во Владивосток тайфун "Майсак", оторвал от причала плавучий док, принадлежащий судостроительному предприятию АО "Восточная верфь". Видео с моментом "аварии" обсуждают в социальных сетях.

На записи видно, как док бесконтрольно движется по бухте, а затем приближается к стоящим в ряд подводным лодкам.

По данным отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота, "плавучий док предприятия "Восточная верфь" совершил навал на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Корабли и личный состав не пострадали. Док получил незначительные повреждения. На место направлены три буксира Тихоокеанского флота, которые отбуксируют док".

В свою очередь пресс-секретарь "Восточной верфи" Алексей Колобов рассказал "РГ", что сорванный с причала док удалось быстро остановить.

"На данный момент док отбуксировали на безопасное расстояние, он не угрожает ни кораблям, ни чему-либо другому. На момент происшествия на плавучем доке находились шесть человек, они не пострадали, - отметил он, добавив, что о повреждениях пока говорить рано. - Когда закончится тайфун, мы сможем оценить ущерб, который понесли - если понесли - корабли ТОФ и док. Главное, что эти потери сугубо экономические".

Под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, временами достигая ураганной. Без электричества остались сотни людей. Из-за поваленных деревьев, упавших на дороги, Владивосток сковали восьмибалльные автомобильные пробки.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки тайфун уйдет на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти.

"В пятницу ночью дождей в крае станет меньше, но сильный ветер в большинстве районов еще сохранится. Днем дожди вовсе прекратятся, ветер станет тише", - обещает Примгидромет.