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03.09.2020 12:42
Рубрика: Происшествия

Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Бугульме арестовали на 2 месяца

Текст: Олег Корякин (Казань)

Бугульминский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Его отправили под стражу на два месяца до 1 ноября. Об этом сообщил СМИ старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Обвиняемый с решением суда согласился.

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Напомним, известного бугульминского бизнесмена Евгения Деданина застрелили 1 сентября возле его офиса. По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 40-летний гражданин Армении Араик Мирзоян

Есть версия, что убийство связано с резонансным делом двухлетней давности. Тогда в дом Евгения Деданина ворвались вооруженные грабители. Он, защищая себя и жену, убил двоих преступников ножом.

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