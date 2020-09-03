Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Бугульме арестовали на 2 месяца

Бугульминский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Его отправили под стражу на два месяца до 1 ноября. Об этом сообщил СМИ старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Обвиняемый с решением суда согласился.

Напомним, известного бугульминского бизнесмена Евгения Деданина застрелили 1 сентября возле его офиса. По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 40-летний гражданин Армении Араик Мирзоян

Есть версия, что убийство связано с резонансным делом двухлетней давности. Тогда в дом Евгения Деданина ворвались вооруженные грабители. Он, защищая себя и жену, убил двоих преступников ножом.