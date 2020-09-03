Александр Сокуров представит в Эрмитаже посвящение Рембрандту

15 сентября в Государственном Эрмитаже будет открыта мультимедийная инсталляция, которую режиссер Александр Сокуров посвятил самому известному полотну из собрания музея - "Возвращению блудного сына" Рембрандта.

Проект "Lk 15, 11-32" получил название по библейскому "адресу" известной притчи, изложенной в Евангелии от Луки. Знаменитый режиссер соединил в инсталляции такие разные жанры, как скульптуру, живопись, музыку и видео. В основе экспозиции находится расширенная версия проекта, представленного Россией на прошлогодней Венецианской биеннале современного искусства.

Переосмысляя сюжет знаменитой картины, Сокуров создал творческое пространство, в котором нашлось место как скульптурным воплощениям персонажей шедевра Рембрандта, так и атмосфере мастерской великого голландца. Одним из кураторов проекта стал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.