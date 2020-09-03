Два игрока женской гандбольной "Кубани" заболели коронавирусом

У двух игроков женского гандбольного клуба "Кубань" предварительно подтвержден положительный результат исследования на COVID-19. Об этом в четверг вечером рассказали в пресс-службе краснодарской команды.

Сообщается, что согласно предписанию краевого управления Роспотребнадзора, гандболистки и тренерский штаб "желто-зеленых" отправлены на 14-дневную самоизоляцию. Всем им предстоит пройти повторное тестирование.

Как стало известно, по этой причине перенесены на более поздний срок домашние игры "Кубани" в чемпионате России с майкопским АГУ-"Адыиф" (игра должна была пройти 5 сентября) и "Уфой-Алисой" (запланирована на 9 сентября). Кроме того, отложены и домашние матчи "Кубани"-2 и "Кубани"-3 против "Астраханочки"-2.

Пока неизвестно, как эта ситуация скажется на выступлении краснодарского коллектива (он является двукратным обладателем Кубка Кубков Европы) на международной арене. В соответствии с жеребьевкой "Кубани" 10 октября предстоит встретиться в розыгрыше нового турнира - Европейской лиги - в гостях со шведским клубом "Луги".

А еще не состоится в запланированный день и церемония поздравления с юбилеем почетного президента ГК "Кубань", знаменитого наставника женской сборной России на "золотой" летней Олимпиаде-2016 в Бразилии Евгения Трефилова, которому в пятницу, 4 сентября, исполняется 65 лет.