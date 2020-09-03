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03.09.2020 12:42
Рубрика: Общество

Крымские ученые назвали неиспользуемые источники воды

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Ученые Крымского федерального университета предложили ликвидировать водоемкие производства, использовать воду непересыхающих водоемов, а также создать систему очистки сточных вод, чтобы ликвидировать острый дефицит ценного ресурса в засушливые годы.

Как считают ученые, даже без реализации многомиллиардных проектов добычи и переброски пресных вод можно аккумулировать уже имеющуюся на полуострове воду.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- В первую очередь развивать и поддерживать "маловодные" производства, - отметил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин. - В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное капельное орошение.

Также необходимо более тщательно изучить и инвентаризировать имеющиеся водные ресурсы полуострова.

- Из Балановского водохранилища в поселок Зуя вода идет самотеком под очень высоким давлением, - привел пример Самохин. - Эту воду пьют, ей же промывают песок в карьерах, а кроме того, ей поливают растения не только в Зуе, но и в "Крымрозе". Поливная вода стоит дешево, и это необходимо исправить. Если же вода будет стоить 100 рублей за кубометр (сейчас она стоит в РК 31 рубль за куб - Прим.ред.), гораздо меньше людей будет использовать ее для полива.

Еще один ресурс - перекачка потребителям уже имеющейся в водоемах влаги, которая сейчас никак не используется.

- Только в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около один миллион кубометров в эту жару стоят полные до краев, - настаивает ученый. - Третья задача - не допускать ухода сточных вод в море, необходимо их очищать и использовать. Например, подавать их на очистные сооружения Межгорного водохранилища, а оттуда передавать потребителям. Если реализовать эти решения, то воды на полуострове будет хватать всем и на все.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Также Самохин предложил объединить в одну структуру несколько ведомств и организаций, которые сейчас занимаются водоснабжением полуострова - это ГУП "Вода Крыма", Минэкологии, Госкомводхоз, которым сейчас "иногда трудно договориться".

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин одобрил предложенный и.о. губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым проект переброски воды горной речки Коккозка в Чернореченское водохранилище города-героя. Это даст Севастополю несколько десятков миллионов кубометров чистейшей воды, которая сейчас бесцельно сливается в море. В результате сэкономленной водой Вилинского водозабора - это около 12 миллионов кубометров - Севастополь поделится с Симферополем. Проект оценивается в сумму 3,8 миллиарда рублей и потребует строительства водовода протяженностью 60 километров и ковшевого водозабора.

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