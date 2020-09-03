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03.09.2020 12:58
Рубрика: Власть

Матвиенко обсудила с губернатором Ростовской области ситуацию с пожарами

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Ростовскую область обсудила с губернатором Василием Голубевым ситуацию, сложившуюся в регионе из-за пожаров.

Глава Совфеда поинтересовалась, как оказывается помощь пострадавшим от стихии и нужна ли дополнительная поддержка федерального центра. Глава области рассказал, что вчера одновременно в разных частях области возникло четыре пожара, три из которых уже локализованы.

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Суммарно в области работает более 500 пожарных, спасателей, бойцов Росгвардии сотрудников органов внутренних дел, а также 159 единиц спецтехники. "У нас, к сожалению, есть одна погибшая в Красносулинском районе, это женщина 1935 года рождения", - рассказал губернатор. По его словам, семье погибшей будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей.

В Тарасовском районе, где сохраняется угроза перехода огня на жилые дома, подготовлен пункт временного размещения на 74 человека. Те, чье имущество пострадало от огня, получат компенсации в кратчайшие сроки, заверил Голубев.

"Никакая дополнительная помощь федерального центра пока не требуется?" - спросила Валентина Матвиенко. "Она есть: по линии МЧС задействован (самолет-амфибия) Бе-200, летают пять вертолетов, в том числе - Росгвардии и министерства обороны", - ответил Голубев. Он также сообщил, что лично выезжает в пострадавшие районы и каждые два часа заслушивает отчеты с мест.

"У вас все под контролем, я знаю, как всегда", - отметила глава Совфеда.

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