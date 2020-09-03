МЧС: Природный пожар в Ростовской области угрожает селам

В Тарасовском районе Ростовской области природный пожар может перекинуться на села. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

Ранее возникшие в нескольких районах Дона пожары удалось потушить, за исключением Тарасовского района, где существует угроза распространения огня на населенные пункты.

В борьбе со стихией задействованы шесть вертолетов и самолет БЕ-200, благодаря этому огонь не смог перекинуться на Верхние и Нижние Дубки. Оставшиеся отдельные очаги, в том числе, ликвидируют с помощью авиации с воздуха.

Видео: RT