На реконструкцию Советской площади Ялты выделят федеральный грант

Проект благоустройства площади Советская в Ялте стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ялтинский проект занял четвертое место в номинации "Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек". Об этом сообщил министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев.

На четвертый конкурс была подана 301 заявка из 76 субъектов РФ. Из них комиссия отобрала 160 проектов, и в 2021-2022 годы более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов. Согласно решению правительства РФ, призовой фонд увеличен в два раза - с пяти десяти миллиардов рублей, и эти средства поделят между собой проекты-победители.

Напомним, в результате многочисленных судов с бывшими украинскими собственниками общественные территории, фактические отобранные у города под реализацию коммерческих проектов, были возвращены в муниципальную собственность. Суды поочередно вынесли решения о расторжении договоров аренды на 49 лет участков площадью 3875, 423 и 9545 квадратных метров. Это практически вся территория вокруг здания Дома торговли - от улицы Тренева до фонтана на площади Советской, в том числе под возведенными здесь торговыми павильонами и пристройками и автопарковкой.

По предварительным подсчетам благоустройство Советской площади на территории от супермаркета "Корзина" до подземного перехода обойдется в сумму 150-200 миллионов рублей. Реконструкция скорее всего пройдет при софинансировании муниципального и республиканского бюджетов.

Концепция построена на максимальном сохранении советского архитектурного стиля любимой горожанами площади. Авторы проекта предложили использовать светлое лаконичное мощение, которое будет перекликаться с ритмом фасадов модернистских зданий, создающих ансамбль площади. Зонтики на амфитеатре, символ города - чайка, а также отдельные предметы советского быта (автоматы газированной воды, телефонные будки, киоски с мороженым) подчеркнут советский дух.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты.

Фонтан как архитектурная доминанта площади сохранится и станет светомузыкальным. Существующий рельеф используют для создания амфитеатра - зоны отдыха возле фонтана. Возле Дома торговли создадут уютную зеленую зону для отдыха в тени, в которой появляется кафе с зеленой верандой и качели. Центральная часть площади остается свободной, на ней можно будет проводить события и фестивали.

В мае 2020 года власти Ялты провели публичную онлайн-презентацию концепции благоустройства Советской площади.

- Важным критерием успешности заявки стала вовлеченность жителей в разработку проекта, - считает министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев. - Ялтинцы - главные заказчики благоустройства и комфорта городской среды. Даже в условиях самоизоляции они активно поддерживали проект благоустройства центральной площади. Победа во всероссийском конкурсе, организованном по поручению президента России Владимира Путина, накладывает дополнительную ответственность на наш субъект. На реализацию проекта в 2021 году из федерального бюджета выделяется грант. И он повышает рейтинг республики во всероссийском масштабе.