На реконструкцию Советской площади Ялты выделят федеральный грант

На четвертый конкурс была подана 301 заявка из 76 субъектов РФ. Из них комиссия отобрала 160 проектов, и в 2021-2022 годы более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов. Согласно решению правительства РФ, призовой фонд увеличен в два раза - с пяти десяти миллиардов рублей, и эти средства поделят между собой проекты-победители.
Напомним, в результате многочисленных судов с бывшими украинскими собственниками общественные территории, фактические отобранные у города под реализацию коммерческих проектов, были возвращены в муниципальную собственность. Суды поочередно вынесли решения о расторжении договоров аренды на 49 лет участков площадью 3875, 423 и 9545 квадратных метров. Это практически вся территория вокруг здания Дома торговли - от улицы Тренева до фонтана на площади Советской, в том числе под возведенными здесь торговыми павильонами и пристройками и автопарковкой.
По предварительным подсчетам благоустройство Советской площади на территории от супермаркета "Корзина" до подземного перехода обойдется в сумму 150-200 миллионов рублей. Реконструкция скорее всего пройдет при софинансировании муниципального и республиканского бюджетов.
Концепция построена на максимальном сохранении советского архитектурного стиля любимой горожанами площади. Авторы проекта предложили использовать светлое лаконичное мощение, которое будет перекликаться с ритмом фасадов модернистских зданий, создающих ансамбль площади. Зонтики на амфитеатре, символ города - чайка, а также отдельные предметы советского быта (автоматы газированной воды, телефонные будки, киоски с мороженым) подчеркнут советский дух.
Фонтан как архитектурная доминанта площади сохранится и станет светомузыкальным. Существующий рельеф используют для создания амфитеатра - зоны отдыха возле фонтана. Возле Дома торговли создадут уютную зеленую зону для отдыха в тени, в которой появляется кафе с зеленой верандой и качели. Центральная часть площади остается свободной, на ней можно будет проводить события и фестивали.
В мае 2020 года власти Ялты провели публичную онлайн-презентацию концепции благоустройства Советской площади.
- Важным критерием успешности заявки стала вовлеченность жителей в разработку проекта, - считает министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев. - Ялтинцы - главные заказчики благоустройства и комфорта городской среды. Даже в условиях самоизоляции они активно поддерживали проект благоустройства центральной площади. Победа во всероссийском конкурсе, организованном по поручению президента России Владимира Путина, накладывает дополнительную ответственность на наш субъект. На реализацию проекта в 2021 году из федерального бюджета выделяется грант. И он повышает рейтинг республики во всероссийском масштабе.