Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора"

Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость о том, что он может возглавить волгоградский "Ротор".

В четверг журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале разместил информацию о том, что Семин в пятницу встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. На этой встрече речь должна пойти о том, что опытный наставник возглавит вернувшийся в РПЛ "Ротор", который после шести туров набрал всего два очка.

Сам Семин эту информацию опроверг. "Ложная информация от Ильи", - сказал Семин РИА Новости.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Семин перед началом нынешнего сезона мог стать главным тренером тульского "Арсенала", однако и эта новость не подтвердилась.

В прошлом сезоне Семин руководил "Локомотивом", который занял второе место в РПЛ, после перерыва из-за пандемии коронавируса его сменил сербский специалист Марко Николич.