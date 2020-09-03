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03.09.2020 16:59
Рубрика: Происшествия

В Крыму арестован подозреваемый в краже 40 миллионов рублей инкассатор

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД РФ Фото: Пресс-служба МВД РФ
Фото: Пресс-служба МВД РФ

Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого в хищении 40 миллионов рублей из автомобиля службы инкассации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее сообщала "РГ", инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС в Белогорском районе, и один из сотрудников службы инкассации прошел внутрь автозаправки, чтоб расплатиться за горючее. В это время оставшийся в авто инкассатор уехал с АЗС в неизвестном направлении вместе с деньгами. Когда же покинувший автомобиль инкассатор вернулся, он не увидел ни машину, ни своего напарника.

Фото: youtube.com
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Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились деньги, были вскрыты.

- Подозреваемый в совершении этого резонансного преступления был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РК совместно с коллегами из Керчи и подразделения УФСБ России, - рассказала Ирина Волк. - По этому факту ОМВД России по Белогорскому району возбудило уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как уточнила Ирина Волк, часть денег изъяты дома у подозреваемого. Остальные же деньги он передал своей знакомой, которая спрятала их на территории частного домовладения, где они и были найдены полицейскими.

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