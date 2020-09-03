В Ростовской области потушили пожар на площади 1000 кв метров

В Аксайском районе Ростовской области потушили огонь на площади 1000 квадратных метров. Горела сухая трава. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сейчас пожар ликвидируется на втором участке площадью 600 квадратных метров. В этом задействовано 74 человека и 23 единицы техники.
Угрозы близлежащим населенным пунктам нет.
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🔥Пожарные МЧС России потушили пожары в трех из четырех районов Ростовской области⠀ ⠀ Продолжается работа по ликвидации пожара⠀в Тарасовском районе Ростовской области.⠀ ⠀ ☀️💨Жара и Сильный ветер усложняют работу сотрудникам МЧС и спасателям, уже сутки они борются с природными пожарами на западе региона.⠀ ⠀ 🚒Для тушения возникших пожаров работает группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единиц техники.⠀ ⠀ С огнем борются как на земле, так и с воздуха.⠀ ⠀ К работе привлекаются 6 воздушных судов, в том числе от МЧС России 3 вертолета Ми-8 и самолет БЕ-200. ⠀ ⠀ #МЧСРостов #ТушениеПожара #ПриродныеПожары