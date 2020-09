В Ростовской области потушили пожар на площади 1000 кв метров

View this post on Instagram

🔥Пожарные МЧС России потушили пожары в трех из четырех районов Ростовской области⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Продолжается работа по ликвидации пожара⠀в Тарасовском районе Ростовской области.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ☀️💨Жара и Сильный ветер усложняют работу сотрудникам МЧС и спасателям, уже сутки они борются с природными пожарами на западе региона.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🚒Для тушения возникших пожаров работает группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единиц техники.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ С огнем борются как на земле, так и с воздуха.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ К работе привлекаются 6 воздушных судов, в том числе от МЧС России 3 вертолета Ми-8 и самолет БЕ-200. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #МЧСРостов #ТушениеПожара #ПриродныеПожары