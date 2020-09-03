В Ростовской области потушили пожар на площади 1000 кв метров

В Аксайском районе Ростовской области потушили огонь на площади 1000 квадратных метров. Горела сухая трава. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сейчас пожар ликвидируется на втором участке площадью 600 квадратных метров. В этом задействовано 74 человека и 23 единицы техники.

Угрозы близлежащим населенным пунктам нет.