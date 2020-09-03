На Урале выставку о войне оформили в стиле документального кино

Новости

Матвиенко: Надо объединить усилия для окончательной победы над терроризмом 10:25
БелАЭС выработает первую электроэнергию к ноябрю 10:25
Инспекторы Мосприроды выписали 360 штрафов за пикник в лесу 10:22
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ 10:15
В Крыму до конца года вызовут искусственные дожди 10:08
СК предъявил окончательное обвинение Анатолию Быкову по делу об убийстве 09:48
В Благовещенске дети пострадали из-за кварцевания в школе 09:46
Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе 09:40
Россия заняла 23-е место по уровню качества элит 09:37
СМИ: Власти КНДР простили вернувшегося из Южной Кореи беглеца 09:37
Американское издание назвало Киев российским городом 09:22
В Тюмени рассказали о состоянии пострадавших при падении кранов рабочих 09:16
Из-за тайфуна "Майсак" закрыли мосты во Владивостоке 09:12
Журналист из США рассказал об ошибках НАТО, которые вскрыла Россия 09:10
Еще 1157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
В Москве созданы необходимые резервы по мощности и топливу 09:08
Судьба Лионеля Месси решится 3 сентября 08:52
Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам 08:40
В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт 08:10
Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом" 07:54
В Вашингтоне полиция застрелила 18-летнего афроамериканца 07:53
В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков 07:33
Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции 07:30
Вашингтон ввел новые ограничения для китайских дипломатов в США 07:20
Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне 06:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 09:01
Рубрика: Общество

На Урале выставку о войне оформили в стиле документального кино

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Фото: Анна Шиллер Фото: Анна Шиллер
Фото: Анна Шиллер

В Екатеринбурге открылась выставка "Вспомним", посвященная событиям Великой Отечественной войны. Созданием экспозиции занимался местный режиссер Лев Маврин, автор нескольких документальных фильмов, и специалисты мультимедийного парка "Россия - моя история".

Фото: Фотохроника ТАСС
75 лет назад завершилась Вторая мировая война

Экспозиция, по задумке организаторов, напоминает зрителю документальное кино. Посетитель видит видеохроники разных этапов войны, от последнего мирного дня 22 июня до блокады Ленинграда, эвакуации на Урал и страшных стен концлагеря Бухенвальда. Вместо ведущего героя - собирательный образ человека, который борется за свою жизнь.

- Мы стремились погрузить его в истории людей, передать состояние растерянности. В одном из залов он идет по коридорам Кремля, озвучивает мысли маршала СССР, основанные на дневниковых записях, в другом - знакомится с ребенком войны. Всю выставку его сопровождает красная линия на экранах, в зависимости от событий имитирующая звуки сирены, азбуку Морзе, - рассказывает постановщик Лев Маврин.

Узнать про крупные сражения посетитель может, полистав интерактивные книги или изучив информацию на сенсорных панелях. А повествование о судьбе отдельных людей - через всплывающие на экране фразы из писем, озвученные голосом ленинградского поэта Ольги Берггольц. Кстати, некоторые письма с фронта художникам пришлось переписать от руки.

Фоном раздаются звуки картечи, лай собаки, крики надзирателей концлагеря. При этом черно-белые фотографии героев не статичны, они оживают, увеличиваясь в размере. Для самого искушенного зрителя представлены документы за подписью и печатью госведомств, которые были взяты из свердловских архивов. По словам автора идеи выставки Дмитрия Калинина, ключевые фразы на проекциях этих бумаг выделены, чтобы любой человек мог испытать на себе роль историка-исследователя.

Между тем

Сегодня в России и за рубежом в очном и онлайн-формате проходит международная акция "Диктант Победы". Он будет состоять из 25 тестовых вопросов, в том числе - по роли Урала в период войны. В Свердловской области его напишут на 470 площадках вместимостью более 15 тысяч человек.

Фото: Анна Шиллер
В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Вторая мировая война 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете