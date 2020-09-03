На Урале выставку о войне оформили в стиле документального кино

В Екатеринбурге открылась выставка "Вспомним", посвященная событиям Великой Отечественной войны. Созданием экспозиции занимался местный режиссер Лев Маврин, автор нескольких документальных фильмов, и специалисты мультимедийного парка "Россия - моя история".

Экспозиция, по задумке организаторов, напоминает зрителю документальное кино. Посетитель видит видеохроники разных этапов войны, от последнего мирного дня 22 июня до блокады Ленинграда, эвакуации на Урал и страшных стен концлагеря Бухенвальда. Вместо ведущего героя - собирательный образ человека, который борется за свою жизнь.

- Мы стремились погрузить его в истории людей, передать состояние растерянности. В одном из залов он идет по коридорам Кремля, озвучивает мысли маршала СССР, основанные на дневниковых записях, в другом - знакомится с ребенком войны. Всю выставку его сопровождает красная линия на экранах, в зависимости от событий имитирующая звуки сирены, азбуку Морзе, - рассказывает постановщик Лев Маврин.

Узнать про крупные сражения посетитель может, полистав интерактивные книги или изучив информацию на сенсорных панелях. А повествование о судьбе отдельных людей - через всплывающие на экране фразы из писем, озвученные голосом ленинградского поэта Ольги Берггольц. Кстати, некоторые письма с фронта художникам пришлось переписать от руки.

Фоном раздаются звуки картечи, лай собаки, крики надзирателей концлагеря. При этом черно-белые фотографии героев не статичны, они оживают, увеличиваясь в размере. Для самого искушенного зрителя представлены документы за подписью и печатью госведомств, которые были взяты из свердловских архивов. По словам автора идеи выставки Дмитрия Калинина, ключевые фразы на проекциях этих бумаг выделены, чтобы любой человек мог испытать на себе роль историка-исследователя.

Между тем

Сегодня в России и за рубежом в очном и онлайн-формате проходит международная акция "Диктант Победы". Он будет состоять из 25 тестовых вопросов, в том числе - по роли Урала в период войны. В Свердловской области его напишут на 470 площадках вместимостью более 15 тысяч человек.