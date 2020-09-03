В Екатеринбурге простились с писателем Владиславом Крапивиным

В екатеринбургском Храме-на-Крови простились сегодня с легендарным детским писателем-фантастом Владиславом Крапивиным, скончавшемся на 82-м году жизни.

Проводить автора пришли сотни горожан всех возрастов: на его книгах выросло несколько поколений, и для взрослых и для детей он был учителем, а герои его романов - примером для подражания. Пришли члены отряда "Каравелла" прошлых лет и нынешние его воспитанники. Кроме цветов, несли бумажные кораблики - записки. А во время панихиды спели гимн отряда - песню "Маленькие барабанщики".

"Прощайте, Командор. Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что Вы сделали нас теми, кто мы есть. Спасибо за все", - пишут в соцсетях читатели и поклонники. Те, кто не смог приехать в Екатеринбург, просят товарищей проститься с любимым писателем за них.

Владислава Петровича не стало в ночь на первое сентября. Он скончался в реанимации больницы после осложнений, вызванных тяжелым течением пневмонии.

"Словно в одно мгновение осиротели "Всадники со станции Роса", "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой" - герои его книг, все взрослые и юные читатели", - написал на своей странице в "ВКонтакте" губернатор Тюменской области Александр Моор.

Литератора похоронят на Широкореченском кладбище.