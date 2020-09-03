Новости

Инспекторы Мосприроды выписали 360 штрафов за пикник в лесу 10:22
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ 10:15
В Крыму до конца года вызовут искусственные дожди 10:08
СК предъявил окончательное обвинение Анатолию Быкову по делу об убийстве 09:48
В Благовещенске дети пострадали из-за кварцевания в школе 09:46
Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе 09:40
Россия заняла 23-е место по уровню качества элит 09:37
СМИ: Власти КНДР простили вернувшегося из Южной Кореи беглеца 09:37
Американское издание назвало Киев российским городом 09:22
В Тюмени рассказали о состоянии пострадавших при падении кранов рабочих 09:16
Из-за тайфуна "Майсак" закрыли мосты во Владивостоке 09:12
Журналист из США рассказал об ошибках НАТО, которые вскрыла Россия 09:10
Еще 1157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
В Москве созданы необходимые резервы по мощности и топливу 09:08
Судьба Лионеля Месси решится 3 сентября 08:52
Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам 08:40
В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт 08:10
Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом" 07:54
В Вашингтоне полиция застрелила 18-летнего афроамериканца 07:53
В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков 07:33
Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции 07:30
Вашингтон ввел новые ограничения для китайских дипломатов в США 07:20
Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне 06:40
Иллюзионист поднялся на связке воздушных шаров на высоту более 7,5 км 06:09
На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне 05:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 09:16
Рубрика: Происшествия

В Тюмени рассказали о состоянии пострадавших при падении кранов рабочих

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменские врачи продолжают бороться за жизнь двух мужчин, которые накануне пострадали в результате падения двух башенных кранов на стройплощадке.

В Кузбассе при аварии на шахте пострадали четверо горняков, один скончался

По данным на сегодняшнее утро, состояние одного из них оценивается как стабильное: пациента успешно прооперировали (были повреждения внутренних органов) и готовят к переводу в профильное отделение.

"Второй пациент (с черепно-мозговой травмой) по-прежнему находится в реанимации ОКБ№2, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное", - сообщили "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, штормовой ветер накануне повалил технику, и двое строителей пострадали. Региональная прокуратура начала по факту происшествия проверку - в частности, того, как на объекте соблюдались правила промбезопасности. Также надзорный орган изучает обстоятельства обрушения балконов в результате стихии.

"Проверят обеспечение управляющими компаниями города безопасных условий проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов", - говорится в сообщении ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень ЧП на стройках

Главное сегодня

Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники