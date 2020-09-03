В Тюмени рассказали о состоянии пострадавших при падении кранов рабочих

Тюменские врачи продолжают бороться за жизнь двух мужчин, которые накануне пострадали в результате падения двух башенных кранов на стройплощадке.

По данным на сегодняшнее утро, состояние одного из них оценивается как стабильное: пациента успешно прооперировали (были повреждения внутренних органов) и готовят к переводу в профильное отделение.

"Второй пациент (с черепно-мозговой травмой) по-прежнему находится в реанимации ОКБ№2, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное", - сообщили "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, штормовой ветер накануне повалил технику, и двое строителей пострадали. Региональная прокуратура начала по факту происшествия проверку - в частности, того, как на объекте соблюдались правила промбезопасности. Также надзорный орган изучает обстоятельства обрушения балконов в результате стихии.

"Проверят обеспечение управляющими компаниями города безопасных условий проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов", - говорится в сообщении ведомства.