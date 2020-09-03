Россияне не будут проходить карантин после прибытия в Египет

Граждане РФ не должны будут проходить обязательный карантин после прибытия в Египет, сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

Дипломаты заверили, что прохождение карантина не потребуется. Граждане РФ должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт Каира.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, а также об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией с одного до четырех рейсов в неделю.