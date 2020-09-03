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03.09.2020 23:41
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла сербов в матче Лиги наций

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу провела первый матч в этом году. В домашней встрече Лиги наций наша команда обыграла Сербию со счетом 3:1.
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В ноябре прошлого года в последний раз сборная выходила на поле. С тех пор прошло много времени, но в самой национальной команде мало что поменялось. Лидеры у нее все те же, да и каких-то кардинальных перемен в составе не последовало.

Интересно, что в стартовой расстановке на встречу с сербами в воротах оказался Антон Шунин, а не Гилерме. Возможно, на выбор Станислава Черчесова повлиял тот факт, что матч проходил на домашнем стадионе "Динамо". Как бы то ни было, Шунин вышел на поле с первых минут. Полностью состав хозяев выглядел следующим образом: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев.

До перерыва команды были равны, хотя два самых реальных момента создали россияне. Хорошие шансы отличиться были у Дзюбы и Бакаева, но сербам везло. Впрочем, в начале второй половины хозяева открыли счет: с пенальти, который заработал Бакаев, отличился Дзюба. Пропустив, гости чуть активизировались. Однако второй гол в этом матче забила Россия - эффектным дальним ударом в девятку попал Вячеслав Караваев. Сербы вернули интригу благодаря голу Александра Митровича на 78-й минуте, но последнее слово все равно осталось за нашими: буквально в одной из следующих атак окончательный счет установил Дзюба - 3:1.

В остальных играх четверга в Лиге наций были зафиксированы следующие результаты: Латвия - Андорра - 0:0, Германия - Испания - 1:1, Украина - Швейцария - 2:1, Турция - Венгрия - 0:1, Болгария - Ирландия - 1:1, Молдавия - Косово - 1:1, Финляндия - Уэльс - 0:1, Словения - Греция - 0:0, Фарерские острова - Мальта - 3:2.

В следующем матче в воскресенье Россия встретится на выезде с венграми, а сербы примут турок.

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