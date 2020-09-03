СМИ: в России разработали тарифы на "красивые" автомобильные номера

Минэкономики РФ разработало и направило в правительство проект постановления, регламентирующий правила продаж "красивых" госномеров. В документе предусмотрено 13 вариантов тарифов: базовые расценки смогут в теории достигать 6 миллионов рублей.

Правила коснутся и автомобильных, и мотоциклетных номеров, сообщает "Коммерсантъ".

На портале госуслуг покупатель сможет выбрать интересующую его комбинацию букв и цифр, а затем выкупить право пользования посредством аукциона. Наибольшую цену придется заплатить за номера с одинаковыми цифрами и буквами: базовая ставка за комбинацию вроде "А111АА" составит 600 тысяч рублей.

От 450 тысяч придется отдать за номер с одинаковыми буквами и "красивыми" цифрами вроде 100, 200 и т.д. Стоимость мотономеров с одинаковыми буквами и цифрами (например, "0001ММ") начинается от 200 тысяч рублей.

Право выбрать любой номер без повторяющихся цифр и букв будет стоить 5 тысяч рублей. При этом регионам дается возможность увеличивать или уменьшать базовые ставки на аукционах в 10 раз. Поэтому стартовая цена на аукционе может достигать, в теории, 6 миллионов рублей за автомобильный номер и 2 миллионов - за мотономер. Доходы от продажи будут поступать равными долями в федеральный и региональный бюджеты.

Торги предлагается проводить в течение месяца, каждый потенциальный покупатель сможет участвовать не более чем в пяти аукционах. Правила должны вступить в силу 1 января 2022 года.