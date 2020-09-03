СМИ: Власти КНДР простили вернувшегося из Южной Кореи беглеца

Вернувшийся в июле этого года в КНДР северокорейский перебежчик, похождения которого спровоцировали большой шум как в Южной, так и Северной Корее, был прощен властями Севера и направлен на работу по его желанию. Также подтверждено, что он не был заражен коронавирусом.

Напомним, что 18 июля из Южной Кореи в КНДР вернулся 24-летний Ким, который до этого три года назад перебежал на Юг. В Южной Корее его обвинили в изнасиловании другой северокорейской перебежчицы. Это спровоцировало скандал в Республике Корея, так как несмотря на многочисленные системы охраны и сигнализации он смог спокойно пересечь границу и добраться до территории КНДР. В итоге с должности был снят генерал-майор Корпуса морской пехоты РК, который отвечал за охрану границы на том участке. В КНДР же прибытие соотечественника тоже застало всех врасплох. Его выявили только патрули уже непосредственно в городе Кэсон, куда он вышел. Кроме того, возникли подозрения, что он заражен коронавирусом COVID-19, а потому город на три недели был полностью изолирован.

По информации американской "Радиостанции свободная Азия", которая ссылается на источники в Северной Корее, судьба возвращенца сложилась весьма неплохо: он в итоге оказался здоров, его простили и позволили работать, где хочет.

"Из центрального аппарата партии пришло уведомление, что подозрения о заражении перебежчика коронавирусом не подтвердились, он здоров. 25 августа соответствующий документ поступил из Пхеньяна в партийный комитет провинции Северная Хамгён и судебные органы", - цитирует издание слова источника.

Он добавил, что перебежчик раскаялся в своем побеге, попросил прощения, а потому после рассмотрения его дела Центральный комитет Трудовой партии Кореи принял решение "не наказывать молодого человека, который сам понял свои ошибки". Дано указание направить возвращена на работу туда, куда он сам захочет. Подчеркнуто, что о необходимости прощать и принимать обратно в общество тех, кто вернулся и раскаялся, ранее говорил лидер КНДР Ким Чен Ын, что и стало основанием для подобного решения властей.

Та же самая "Радиостанция Свободная Азия" со ссылкой на другие источники утверждает, что в северокорейском городе Хесан в провинции Янган была проведена общественная лекция, в ходе которой также было рассказано о случае с этим перебежчиком. В ходе лекции было заявлено о том, что компетентные органы КНДР уверены, что перебежчик не является южнокорейским шпионом и не был заражен коронавирусом.