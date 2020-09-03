Трамп выступил в защиту памятников в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение специальной комиссии Вашингтона убрать ряд памятников в столице, включая статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба и первого американского президента Джорджа Вашингтона. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Трамп призвал сохранять эти объекты, относиться к ним с уважением, а не с ненавистью, и передавать последующим поколениям. "Пока президент Трамп пребывает в Белом доме, безответственные рекомендации мэра абсолютно ни к чему не приведут", - цитирует РИА Новости заявление.

Напомним, ранее стало известно, что специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, которые не отвечают ценностям округа Колумбия. В их числе также памятники президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого. Критерии отбора были следующие: участие в рабстве, системный расизм, действия, подавлявшие равенство, нарушение прав человека.

Комиссия была создана в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. Ее члены провели опросы общественного мнения, которые затем легли в основу нынешних рекомендаций.