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03.09.2020 21:55
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесли законопроект об ограничении комиссии в магазинах приложений

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес на рассмотрение нижней платы парламента законопроект об обязательствах магазинов приложений, которые работают в России.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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Согласно законопроекту, владелец операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку стороннего магазина приложений, а также стороннего программного обеспечения. Кроме того, при продаже лицензии на ПО, оформлении подписки или покупках внутри приложения комиссия магазина не должна превышать 20%. Из этих 20% треть суммы правообладатель или владелец магазина приложений должен ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий (его должны создать). Также владелец магазина приложений обязан ежеквартально отчитываться о продажах в российских СМИ.

В августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Apple монополистом на рынке приложений для операционной системы iOS и выдало "яблочной" компании предписание об устранении нарушений в магазине App Store. Ведомство хочет, чтобы яблочная компания удалила правило, "дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Выполнить эти требования компания обязана до 30 ноября 2020 года.

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