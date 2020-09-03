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03.09.2020 19:41
Рубрика: В мире

В МИД России предупредили о возможных провокациях в Черногории

Текст: Александр Борисов

В МИД России внимательно следят за развитием избирательного процесса в Черногории, где продолжается подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся 30 августа. Дипломаты считают, что там не исключены провокации. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

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"С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет "внешнего влияния" на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации, - предупреждают дипломаты. - Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах. Рассчитываем, что завершение парламентской кампании в этой стране пройдет в мирной обстановке, без конфликтов, нагнетания напряженности и каких бы то ни было фобий, а Скупщина и Правительство Черногории в новом составе сформулируют приоритеты, отвечающие интересам своего народа".

Аналогичной точки зрения придерживается и епископ Будимлянско-Никшичский Сербской Православной Церкви Иоанникий, подчеркивающий, что в Черногории происходят огромные перемены. "В ходе выборов от власти оказалась оттеснена партия Мило Джукановича, который тридцать лет управляет страной и благодаря множеству своих афер уже вошел в историю, - поясняет священнослужитель, чьи слова цитирует портал "Балканист". - Даже западные аналитики, долгое время благоволившие ему, назвали Черногорию "порабощенной страной", а самого Джукановича в 2015 году провозгласили "Самой криминальной личностью года". Эта власть неспособна демократически принять свое поражение и уйти. Поэтому мы ожидаем от Демократической партии социалистов возможных провокаций и попыток вызвать столкновения и конфликты там, где это сделать проще всего, - в рядах национальных и религиозных меньшинств. Но мы к этому готовы".

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Напомним, что в ходе состоявшихся 30 августа выборов в Черногории за 81 место в парламенте страны боролись одиннадцать избирательных списков - пять партий и шесть коалиций. Согласно предварительным результатам, суммарные количество голосов, отданных за оппозицию, превзошло аналогичные показатели правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров.

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