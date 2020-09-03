В сборной России по футболу не выявлено заболевших коронавирусом

По результатам еще одной проверки на коронавирус у игроков сборной России по футболу не выявлено заболевания.

Как сообщает Twitter сборной, накануне матча против Сербии в Лиге наций игроки российской команды прошли тестирование на коронавирус. По его итогам COVID-19 не выявлен ни у одного игрока.

"По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям, все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией", - говорится в сообщении.

Следующее тестирование должно пройти перед вылетом команды на второй матч турнира против Венгрии. Тестирование проводится лабораторией, аккредитованной УЕФА.