В Вашингтоне полиция застрелила 18-летнего афроамериканца

"У полицейских была информация, что по соседству находятся парни с оружием", - сказал Ньюшем, добавив, что двое подозреваемых, которые находились в машине, сумели скрыться, а один из подозреваемых "размахивал огнестрельным оружием" перед прибывшими полицейскими. В ответ офицер выстрелил из пистолета один раз, смертельно ранив подозреваемого.

Родственники опознали убитого. Им оказался 18-летний Джон Кей. Тетя погибшего Эрлайн Блэк сказала, что не знает, что случилось. По ее словам, племянник находился в парке возле своего дома, когда стражи порядка застрелили его. "Он был хорошим ребенком. У него никогда не было проблем с законом или чего-то подобного", - сказала она.

Маркус Бэтчелор, заместитель главы департамента образования округа Колумбия, пояснил, что Джон Кей только недавно отпраздновал свое 18-летие. "Это трагично, - сказал Бэтчелор. - Мы мало что знаем о ситуации. Но, на мой взгляд, очень мало причин для убийства 18-летнего юноши в нашем городе, особенно если этот человек был безоружен или бежал".

Член законодательного совета округа Колумбия Трейон Уайт сказал, что молодой афроамериканец жил примерно в двух кварталах от того места, где произошел инцидент. "Некоторые свидетели говорят, что парень был убит выстрелом в лоб, некоторые говорят, что он был убит выстрелом в спину. Мы должны выяснить, что случилось на самом деле. Если он убегал, а офицер выстрелил ему в спину, это объяснение никого не устраивает", - сказал Уайт, который планирует запросить в полиции съемку инцидента с видеокамеры, находившейся на одежде офицера.

В соответствии с новым законодательством о чрезвычайных ситуациях, принятым в июне, правоохранительные органы должны предоставлять общественности доступ к видеоматериалам о любых случаях стрельбы с летальными исходами или ином применении силы с камер, которые носят на себе офицеры, в течение пяти дней после инцидента. Законодательство также требует, чтобы городские власти обнародовали имена задействованных в подобных инцидентах офицеров.