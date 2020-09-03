Видео: водитель снимает бампер перед каждой колдобиной и пандусом

Неистребимое желание автомобилистов выглядеть в своих машинах круто и носиться по улицам на грани скорости звука в одних странах ограничивается суровыми штрафами, в других - плохим качеством дорожного покрытия.

Как ни красуйся перед девушками на заниженном авто с хромированными дисками и спиленными рессорами, но нет-нет да зацепишь дно машины о бордюр или колдобину. Или бампер оцарапаешь.

Радикальное решение решение проблемы предложил филиппинец с города Сан-Пабло: перед каждым препятствием на дороге он останавливается и снимает бампер, а проехав, снова его надевает. С учетом того, что асфальт в городе далек от идеала и что въезд в собственный двор у нашего героя высоковат, то снимает и надевает бампер он чаще, чем некоторые в разгар пандемии обрабатывают руки санитайзером.

Невольно вспоминается старая юмореска о даме в трамвае, которая для того, чтобы предъявить билет кондуктору, открыла сумку, достала сумочку, закрыла сумку, достала из сумочки кошелек, открыла сумку, положила туда сумочку, открыла кошелек, достала оттуда билет, закрыла кошелек, открыла сумку, достала сумочку и т.д.

"Многие скажут: "зачем было нужно так сильно занижать машину? Ты слишком все усложняешь". Но я хочу доказать, что буду делать это, как бы тяжело это ни было", - так объяснил филиппинец свое решение и такой принципиальностью, надо признаться, заслужил уважение большой аудитории в Сети.