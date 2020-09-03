Volkswagen показал X4 для бедных

Совместное предприятие Shanghai Volkswagen опубликовало официальные фотографии кросс-купе Tiguan X.

Кроссовер получил покатую линию крыши и оригинальный дизайн задней части.

Крышка багажника, задние фонари, бампер, оформление выхлопной системы - всё отличается от стандартного VW Tiguan. За основу кросс-купе взяли длиннобазный Tiguan L (в ряде стран - Tiguan Allspace), у которого расстояние между осями составляет 2791 мм, в то время как у версии со стандартной базой оно равно 2677 мм. Увеличенный задний свес сделал кросс-купе на 63 мм длиннее, чем Tiguan Allspace.

Модель в новом типе кузова оснащается 2-литровой "турбочетвёркой" мощностью 186 и 220 л.с., которая агрегатируется только с преселективным "роботом" DSG. Для Volkswagen Tiguan X предусмотрены комплектации с системой полного привода.

Премьера новинки состоится в Китае 7 сентября 2020 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.