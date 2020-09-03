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03.09.2020 09:10
Рубрика: В мире

Журналист из США рассказал об ошибках НАТО, которые вскрыла Россия

Текст: Диана Ковалева
Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins
Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins

НАТО совершил ряд "немыслимых ошибок", о чем свидетельствуют успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов. Об этом заявил публицист из США Том Роган.

Фото: Offutt Air Force Base/wikipedia.org
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В своем материале для издания Washington Examiner Роган проанализировал два инцидента, которые произошли 28 августа над Балтийским и Черным морями. Тогда российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США В-52, которые приблизились к российской границе. По мнению Рогана, было очевидно, что бомбардировщики перехватят, так как Россия "особенно не любит", когда самолеты НАТО летают вблизи Калининграда и ее западной границы.

В связи с этим журналист задался вопросом: раз перехват был очевиден, то почему бомбардировщики полетели без сопровождения истребителей? "Министр обороны США Марк Эспер должен спросить у него (Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - прим. "РГ"), что вообще происходит", - написал Роган.

Особое внимание он также уделил словам командующего ОВВС альянса Джеффа Харригяна, который ранее заявил: "Мы готовы защищать воздушное пространство НАТО 24/7". По мнению журналиста, Россия показала, что это не так, а потому Харригяну таких громких заявлений делать не следует.

В мире США Международные организации НАТО Россия и США Россия и НАТО

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