Российские Су-27 перехватили самолеты НАТО над Черным и Балтийским морями

Вечером в пятницу, 28 августа, стало известно сразу о нескольких самолетах стран НАТО, которые приближались к границам РФ.

По данным Национального центра управления обороной, два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО были подняты на перехват воздушной цели, которую российские ПВО засекли над нейтральными водами Черного моря. Воздушный объект был идентифицирован как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.

Ранее над Черным морем был замечен американский самолет-разведчик RC-135.

Еще три воздушные цели, приближавшиеся к российской границе, были обнаружены над нейтральными водами Балтийского моря. Экипаж российского истребителя Су-27 опознал стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и самолет-разведчик Challenger ВВС Дании.

Ни один из замеченных иностранных самолетов госграницу РФ не пересекал. Отмечается, что полеты российских истребителей проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Все они благополучно вернулись на аэродромы базирования.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 38 иностранных самолетов и четыре беспилотника.