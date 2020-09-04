50-летний Volvo получил свыше 400 "лошадей"

Инжиниринговая компания Cyan Racing из Гетеборга, аффилированная с Geely, владельцем Volvo Group, построила уникальный прототип Volvo P1800 Cyan - спорткупе, лишенное любых электронных ассистентов на основе раритетного Volvo P1800, выпускавшегося полвека назад.

Постройка Volvo P1800 Cyan началась с оригинального кузова Volvo P1800. В процессе выяснилось, что его жесткость не выдерживает никакой критики и работа над усилением шасси в итоге вылилась в его полную перестройку. Подвеска - по гоночным канонам: на двойных поперечных рычагах "по кругу" с регулируемыми стойками.

Двигатель позаимствован от гоночного прототипа Volvo S60 TC1, построенного некогда Cyan Racing для кузовных гонок WTCC. С 2,0 л объема с помощью турбонаддува снято 413 л.с. и 455 Нм. Коробка передач - механическая 5-скоростная, с 2 и 3 передачами расположенными против друг друга.

Привод Volvo P1800 Cyan - на заднюю ось через дифференциал повышенного трения и больше никаких вспомогательных средств - ни traction control, ни системы стабилизации, ни даже ABS. Тормозные механизмы - с четырьмя поршнями на каждую скобу. Легкосплавные колеса на 18 дюймов облачены в шины Pilerelli P Zero.

Volvo P1800 Cyan - бизнес-проект, компания построит несколько таких прототипов. Цена около полумиллиона долларов за экземпляр (около 38 млн рублей).