Байден осудил погромщиков и мародеров в Кеноше

Ничто не может оправдать мародерство и поджоги во время акций протеста, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время встречи с жителями печально прославившегося города Кеноши (штат Висконсин). Он также указал, что за подобные проступки обязательно должна наступить ответственность.

"Протесты - это протесты, но ничто не может оправдать мародерство, поджоги и так далее​​​, - передает РИА Новости слова кандидата в президенты. - Вне зависимости от того насколько вы злы, но если вы занимаетесь грабежами, поджогами, вы должны нести ответственность и точка".

Также в рамках поездки Байден встретился с семьей афроамериканца Блейка, инцидент с которым и стал причиной беспорядков в городе, а также с его адвокатами.

Напомним, что двумя днями ранее Кеношу посетил и действующий президент США Дональд Трамп, который пообещал выделить городу средства на восстановление и обеспечение безопасности.